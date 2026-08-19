«Соль земли»: более 70 фильмов покажут в рамках XIX Международного кинофестиваля в Самаре

Отборочная комиссия XIX Международного кинофестиваля «Соль земли» завершила свою работу. В фестивале примут участие фильмы и авторы из России, Сербии, Ирана, Венесуэлы, Китая, Индии, Бразилии, Кыргызстана и Республики Беларусь. Фестиваль традиционно пройдет при поддержке Администрации городского округа Самара в сентябре и объединит кинематографистов со всего мира.



«Для Самары большая честь принимать на своей земле такое количество выдающихся мастеров документалистики. «Соль земли» давно перерос статус регионального события и стал точкой притяжения для всех, кому небезразлична судьба большого документального кино. Мы гордимся тем, что наш город становится местом встречи культур девяти государств, и особенно ценно, что это происходит в дни, когда мы отмечаем 440-летие Самары. Приглашаю жителей и гостей города посетить показы фестиваля с 14 по 18 сентября», – сказал глава города Самары Иван Носков.



Конкурсные киноленты в этом году будут состязаться за призы в пяти традиционных номинациях: «Здесь и сейчас», «Времена не выбирают», «Русский собор», «Чти отца твоего и матерь твою», «Камо грядеши?..». Полный список участников фестиваля «Соль земли» опубликован на сайте https://solzemli-samara.ru/current-year/participants/.



«Вот уже почти два десятилетия наш кинофорум собирает тех, для кого кино — это не просто зрелище, а честный разговор о самом главном. Лейтмотивом программы 19-го фестиваля стало обращение к своим корням, исторической памяти, культурному и духовному наследию. В программу вошло много фильмов, в центре которых стоит герой. Он ищет ответы на главные вопросы бытия, пытается найти свое место в этом многогранном мире, украшает, преобразовывает свою жизнь и жизнь окружающих», – отметила президент Международного кинофестиваля «Соль земли» Мария Серкова.



Помимо основного конкурса, гостей ждет насыщенная внеконкурсная программа, подготовленная совместно с международными партнерами и ведущими институциями страны: специальная программа TV BRICS, цикл фильмов-портретов об известных и значимых личностях, программа, посвященная теме единства народов России, специальный блок, приуроченный к 65-летию первого полета человека в космос, ретроспектива работ Заслуженного деятеля искусств РФ Сергея Мирошниченко.



Организаторы напоминают, что все мероприятия фестиваля пройдут при строгом соблюдении мер безопасности. Следите за расписанием показов и возможными изменениями на официальных ресурсах фестиваля: https://vk.ru/solzemlifest и https://solzemli-samara.ru/.

Фото: пресс-служба администрации Самары