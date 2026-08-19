Россельхознадзор и прокуратура проверят ветеринарную вакцину «Мультикан-8»

Вакцину «Мультикан-8» компании «Ветбиохим» проверят после сообщений о гибели собак, которые владельцы связывают с применением препарата. Об этом 19 августа сообщила пресс-служба Россельхознадзора, пишут "Известия".

«Россельхознадзор обратится в прокуратуру для проведения совместной проверки предприятия», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что официальных обращений граждан о нежелательных реакциях у домашних животных после применения препарата не поступало. При этом партия вакцины, о которой идет речь, уже изъята из оборота.