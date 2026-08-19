В Самаре завершается благоустройство дворовых территорий в рамках программ «Формирование комфортной городской среды» и «Народный бюджет Самарской области». Глава города Самары Иван Носков проконтролировал ход благоустройства дворовых территорий в поселках Береза и Южном Красноглинского района.



В поселке Южном в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» завершено благоустройство большого двора девяти многоэтажных домов. Здесь по согласованию с жителями отремонтировали проезды, парковки, установили 17 садово-парковых диванов, добавили более десятка урн и две новые опоры освещения, очистили двор от аварийных деревьев.



В 4 квартале поселка Береза реализуется один из самых масштабных в областной столице проектов «Народного бюджета Самарской области» текущего года – «Площадка чемпионов». В рамках инициативы жителей строится всесезонная спортивная площадка для игры в хоккей и мини-футбол. В настоящее время произведены планировка и расчистка территории, установлен бортовой камень для последующего монтажа асфальтобетонного основания площадки с дренажными стоками. Также ведется щебенение для последующей асфальтировки пешеходной дорожки от домов к площадке.



Площадку оснастят покрытием из искусственной травы с воротами и разметкой под мини-футбол. Безопасность обеспечат стеклопластиковые борта на металлическом каркасе, сетчатое ограждение по всему периметру высотой до 2,5 метров и прожекторы освещения в темное время суток.



В Самаре в этом году по программе «Народный бюджет Самарской области» планируется реализация 42 проектов, которые касаются благоустройства 40 дворов и 2 скверов. В 2026 году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» будет благоустроен 21 двор и 3 общественных пространства — это парки имени Н.А. Щорса и «Воронежские озера», сквер у ДК «Искра».

Фото: пресс-служба администрации Самары