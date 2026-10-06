Я нашел ошибку
Главные новости:
 В рамках выставки «Мосфильм. Золотая коллекция триумфов» в СОУНБ 7 октября состоится кинопоказ легендарной картины «Девчата» Юрия Чулюкина.
В СОУНБ на этой неделе состоится кинопоказ легендарной картины «Девчата» Юрия Чулюкина
В  общественном транспорте Самары запустили сервис оплаты проезда с использованием геопозиции пассажира с помощью сервиса «Геопэй».
В общественном транспорте Самары доступна оплата проезда по геопозиции.
С 1 сентября в режиме полного дня в нем занимаются 25 юных футболистов. Класс открыт в рамках всероссийского проекта «Футбол в школе» и реализуется при поддержке Российского футбольного союза.
Первый футбольный класс открыли в школе № 103 Самары
В парке в этом году проходил 2-й этап благоустройства по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
В парке в села Кинель-Черкассы высадили 64 деревца дуба, липы и рябины
В Нижегородской области в деревне Большой Суходол состоялись XV всероссийские летние сельские спортивные игры, посвященные Году единства народов России.
Команда Самарской области - призер всероссийских летних сельских спортивных игр
Во Владикавказе завершились всероссийские соревнования по фехтованию памяти мастера спорта международного класса Владимира Годжиева.
Двукратным призером всероссийских соревнований среди шпажистов стал спортсмен сборной региона Николай Перевёртов
Во вторник, 6 октября, губернатор Вячеслав Федорищев в формате видео-конференц-связи принял участие в заседании подкомиссии по химической промышленности и биоэкономике.
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в обсуждении нацпроекта по биоэкономике в рамках форума «БИОПРОМ»
По информации Приволжского УГМС вечером 6.октября, ночью и утром 7 октября местами в Самарской области ожидается туман, с ухудшением видимости 500 метров и менее.
Вечером 6.октября, ночью и утром 7 октября в Самарской области ожидается туман
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.71
0.78
EUR 96.03
0.7
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится торжественное освещение и передача иконы военнослужащим
Явка на выборах в Самарской области стала рекордной за 15 лет
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча «Время собирать кирпичи»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В СОУНБ на этой неделе состоится кинопоказ легендарной картины «Девчата» Юрия Чулюкина

293
 В рамках выставки «Мосфильм. Золотая коллекция триумфов» в СОУНБ 7 октября состоится кинопоказ легендарной картины «Девчата» Юрия Чулюкина.

 В рамках выставки «Мосфильм. Золотая коллекция триумфов» в СОУНБ на этой неделе состоится кинопоказ легендарной картины «Девчата» Юрия Чулюкина.

Фильм рассказывает о бойкой и искренней поварихе Тосе Кислицыной, которая, приехав в северный посёлок, не боится быть собой и покоряет окружающих своей энергией. Искренние и простые чувства, показанные в фильме, нашли отклик у миллионов зрителей по всему СССР – а отдельные моменты картины стали культовыми.

Самарцев приглашают посмотреть легендарную комедию в отличном качестве, трепетно восстановленном экспертами «Мосфильма».

 7 октября, 18:00
Повтор показа: 10 октября, 14:00
 Проспект Ленина 14а | Конференц-зал
 Вход свободный, 12+

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В  общественном транспорте Самары запустили сервис оплаты проезда с использованием геопозиции пассажира с помощью сервиса «Геопэй».
06 октября 2026, 21:41
В общественном транспорте Самары доступна оплата проезда по геопозиции.
В  общественном транспорте Самары запустили сервис оплаты проезда с использованием геопозиции пассажира с помощью сервиса «Геопэй». Транспорт
371
С 1 сентября в режиме полного дня в нем занимаются 25 юных футболистов. Класс открыт в рамках всероссийского проекта «Футбол в школе» и реализуется при поддержке Российского футбольного союза.
06 октября 2026, 21:13
Первый футбольный класс открыли в школе № 103 Самары
С 1 сентября в режиме полного дня в нем занимаются 25 юных футболистов. Класс открыт в рамках всероссийского проекта «Футбол в школе» и реализуется при... Общество
344
В Нижегородской области в деревне Большой Суходол состоялись XV всероссийские летние сельские спортивные игры, посвященные Году единства народов России.
06 октября 2026, 20:16
Команда Самарской области - призер всероссийских летних сельских спортивных игр
В Нижегородской области в деревне Большой Суходол состоялись XV всероссийские летние сельские спортивные игры, посвященные Году единства народов России. Спорт
332
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Первое заседание Самарской губернской думы пройдет 8 октября
6 октября 2026  13:18
Первое заседание Самарской губернской думы пройдет 8 октября
588
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области
5 октября 2026  13:56
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области
536
С 5 по 9 октября в Самарской области местами объявлена высокая пожарная опасность лесов 4 класса.
5 октября 2026  11:40
С 5 по 9 октября в Самарской области местами объявлена высокая пожарная опасность лесов 4 класса.
517
В Самаре появился «Кибер-Шериф»
5 октября 2026  09:46
В Самаре появился «Кибер-Шериф»
562
В Самарской области отопительный сезон охватил уже 19 муниципальных образований
3 октября 2026  13:58
В Самарской области отопительный сезон охватил уже 19 муниципальных образований
1196
Весь список