В рамках выставки «Мосфильм. Золотая коллекция триумфов» в СОУНБ на этой неделе состоится кинопоказ легендарной картины «Девчата» Юрия Чулюкина.



Фильм рассказывает о бойкой и искренней поварихе Тосе Кислицыной, которая, приехав в северный посёлок, не боится быть собой и покоряет окружающих своей энергией. Искренние и простые чувства, показанные в фильме, нашли отклик у миллионов зрителей по всему СССР – а отдельные моменты картины стали культовыми.



Самарцев приглашают посмотреть легендарную комедию в отличном качестве, трепетно восстановленном экспертами «Мосфильма».



7 октября, 18:00

Повтор показа: 10 октября, 14:00

Проспект Ленина 14а | Конференц-зал

Вход свободный, 12+

Фото: пресс-служба СОУНБ