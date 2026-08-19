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На ЗАО "Нефтефлот" спустят на воду пассажирский катамаран

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Предприятие готовится к спуску второго катамарана проекта 04790 "СОММЕРС L". Предстоящий спуск станет новым важным этапом строительства пассажирского флота на производственной площадке ЗАО "Нефтефлот"

Судно строится по заказу АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) в рамках государственной программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта, сообщает пресс-служба Поволжской ассоциации судоходных и судоремонтных предприятий.

Торжественная церемония закладки килей двух катамаранов этой серии состоялась на предприятии 26 сентября 2024 года. 10 июня 2026 года на ЗАО "Нефтефлот" состоялся спуск на воду первого судна серии. Теперь предприятие готовится к спуску второго катамарана проекта 04790 "СОММЕРС L". Предстоящий спуск станет новым важным этапом строительства пассажирского флота на производственной площадке ЗАО "Нефтефлот".

Катамаран проекта 04790 предназначен для перевозки пассажиров по внутренним водным путям и в морских прибрежных водах Российской Федерации и соответствует требованиям Российского морского регистра судоходства.

Основные характеристики судна:

пассажировместимость – 300 человек;

длина – около 38 метров;

ширина – около 9,5 метра;

два двигателя мощностью по 405 кВт;

скорость – до 10 узлов.

После спуска на воду работы по строительству и оснащению судна продолжатся в соответствии с производственным графиком.

ЗАО "Нефтефлот" приглашает сотрудников предприятия, жителей Самары, представителей СМИ, партнеров и всех, кто интересуется судостроением, принять участие в торжественной церемонии и вместе увидеть один из самых зрелищных этапов рождения нового судна – его первый спуск на воду.

Дата и время: 20 августа 2026 года, 13:00
Место проведения: территория ЗАО "Нефтефлот", Самара.

 

Фото:   пресс-служба Поволжской ассоциации судоходных и судоремонтных предприятий.

Теги: Самара

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