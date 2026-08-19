Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем особо охраняемых природных территорий

Обращение губернатора Самарской области В.А.Федорищева по случаю Дня особо охраняемых природных территорий в Самарской области.

Уважаемые друзья!

Сегодня мы отмечаем День особо охраняемых природных территорий в Самарской области. Эта памятная дата напоминает нам о природном богатстве, разнообразии родного края и необходимости сбережения окружающей среды для будущих поколений.

Среди наиболее известных ООПТ региона такие уникальные объекты общенационального значения, как Жигулевский государственный природный заповедник им. И.И.Спрыгина, национальные парки «Самарская Лука» и «Бузулукский бор». В этом году у нас образованы еще три памятника природы регионального значения — «Овраг Куркульный», «Майтуга» и «Оползневые террасы у села Новодевичье». И теперь в нашей области перечень ООПТ регионального уровня насчитывает 214 единиц, общая площадь которых составляет более ста тысяч гектаров.

Мы и дальше будем активно заниматься вопросами защиты природы, реализацией национального проекта «Экологическое благополучие», разработанного по поручению нашего Президента В.В.Путина, Народной программы, что позволит обеспечить восстановление лесов и охрану водных ресурсов, сохранить чистый воздух, продолжить работу по ликвидации свалок и опасных объектов. Будем оказывать всестороннюю поддержку волонтёрским и общественным инициативам, направленным на решение экологических проблем.

Уверен, наши совместные усилия позволят сберечь первозданную красоту самарской земли, сделать жизнь людей более комфортной и безопасной, создать благоприятные условия для дальнейшего развития туристической отрасли.

Губернатор Самарской области В.А.Федорищев