В Самаре и регионе работает бесплатный прокат детских вещей

В Самарской области работает сервис бесплатного проката детских вещей. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо подать заявление, после чего необходимые вещи доставят на дом.



Каждая семья может одновременно оформить до 4-х предметов. Для детей до 2 лет доступны коляски-трансформеры (включая удобные модели для двойни), детские кроватки, матрасы к ним и уютные кровати-люльки, автокресла (для малышей от 6 месяцев). Для детей до 1 года можно получить зимние санки-коляски, принадлежности для кормления и ухода: стульчики, пеленальные столы и доски, а также манежи, ходунки и шезлонги для новорожденных, ванночки и специальные горки для купания. Кроме того, можно взять напрокат стерилизаторы-подогреватели, термосумки для бутылочек, дождевики, слинги и рюкзаки-переноски.



Прокатом могут воспользоваться молодые семьи (где обоим супругам еще нет 35 лет), студенческие и многодетные семьи, родители, воспитывающие ребенка в одиночку, женщины, ставшие мамами впервые, семьи участников СВО и семьи, где растет ребенок с инвалидностью.



Отметим, что заявители получают только надежные и безопасные вещи. Выдаются либо совершенно новые предметы, либо находящиеся в отличном состоянии. Все вещи проходят тщательную проверку и обработку.



Для оформления вещей в прокат необходимо прийти в комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства и написать заявление. После этого выбранные вещи будут бесплатно доставлены к дому заявителя. Адреса комплексных центров социального обслуживания населения доступны в прикрепленных файлах.

Фото: пресс-служба администрации Самары.