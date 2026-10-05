В России предложили ввести новый вид выплат

В Госдуме предложили ввести федеральную выплату для россиян, перешагнувших столетний рубеж. Сейчас поддержка долгожителей на региональном уровне есть, но она разнится от субъекта к субъекту. Об этом изданию НСН заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, пишут Финансы Mail.

По словам депутата, в большинстве регионов главы поздравляют граждан, которым исполнилось 100 лет, дарят подарки и медали, а также начисляют денежные выплаты. Однако набор поздравлений зависит от местных традиций, культурных ценностей и возможностей бюджета — именно это определяет, что именно получит юбиляр.

Бессараб напомнила: для россиян, отметивших 80-летие, фиксированная часть пенсии увеличивается вдвое. По ее мнению, к 100-летию логично добавить федеральные выплаты.

Большинство регионов ставят целью к 2030 году выйти на среднюю продолжительность жизни в 78 лет.

«И подобный вклад в общую продолжительность жизни также заслуживает признания», — резюмировала депутат.