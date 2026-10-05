СМИ: Главу Куйбышевского района задержали за поддельные больничные листы

Богатовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении главы Куйбышевского района Самары Алексея Пугачёва и сотрудников медицинского учреждения. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору) и ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки за заведомо незаконное действие).

По версии следствия, в 2025 году глава района передал медицинским работникам 59 тысяч рублей в качестве взятки за выдачу и продление листков нетрудоспособности, содержащих ложные сведения о наличии у фигуранта заболевания, которого фактически не было.

Власти Самары официально прокомментировали ситуацию. «Временно исполняющим обязанности главы администрации Куйбышевского района Самары с 1 октября 2026 года назначен Чванов Владимир Александрович, первый заместитель главы администрации Куйбышевского района. Официальную информацию о причинах временного отсутствия Пугачева А.В. можно запросить в следственных органах», — сообщили в администрации, пишет Самара-АиФ.