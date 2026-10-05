В Самаре мужчина без лицензии перевозил по Волге пассажиров на моторке

В Самаре оштрафовали владельца маломерного судна за незаконную перевозку пассажиров. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

«В июле 2026 года владелец Циркона АМГ570 оказывал услуги, предлагая пассажирам перевезти их по Волге. При этом у него не было лицензии на осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта», – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что небезопасные услуги могли угрожать жизни и здоровью пассажиров. После проверки водителя моторной лодки привлекли к административной ответственности и назначили штраф. Теперь ему придется выплатить 50 тысяч рублей, пишет Самара-КП.