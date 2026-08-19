Региональные избирательные участки проверили на доступность для маломобильных граждан

В преддверии единого дня голосования члены Общественного штаба Самарской области по независимому общественному наблюдению за выборами совместно с Уполномоченным по правам человека в регионе провели мониторинг помещений избирательных участков на предмет доступности для маломобильных граждан и избирателей с инвалидностью. В этот раз проверка прошла в Самаре и Новокуйбышевске.

В единый день голосования – 18, 19, 20 сентября 2026 года – в Самарской области пройдут выборы депутатов Государственной и Губернской думы. Всего будут открыты 1 728 избирательных участков, на каждом из которых будет присутствовать наблюдатель.

В библиотеке имени Крупской на улице Маяковского, 19, условия признаны удовлетворительными: установлены кнопка вызова персонала, рулонный пандус, тактильные таблички для людей с нарушением зрения, оборудованы санитарные комнаты и камеры видеофиксации. Член Общественной палаты Самарской области Наталья Идиятуллина отметила: «Мы высоко оценили доступность среды для маломобильных граждан, что позволяет принимать участие в голосовании абсолютно каждому гражданину».

В Центре социализации молодежи на Куйбышева, 131 крутая лестница без пандусов и перил, что делает здание недоступным для инвалидов-колясочников и мам с колясками. Уполномоченный по правам человека в Самарской области Елена Лапушкина подчеркнула: выборы в этом помещении проходят три дня, а учреждение используется круглогодично, поэтому доступная среда здесь необходима не только избирателям, но и самому центру. «Должно быть удобство для технических средств и людей с инвалидностью. Радует настрой комиссии и готовность волонтёров помогать, но этого недостаточно», - подчеркнула омбудсмен. По итогам проверки будут подготовлены рекомендации по установке пандуса и технических средств для голосования.

В тоже время, как подчеркнул председатель регионального Общественного штаба Павел Покровский, благодаря планомерной совместной работе с муниципальными органами власти, Избирательной комиссией и аппаратом Уполномоченного по правам человека в Самарской области, в регионе практически не осталось избирательных участков, расположенных выше первого этажа.

Он также обратил внимание на деятельность наблюдателей: «Это работа в сложной политической обстановке, потому что мы видим: сегодня такое большое количество партий прошло как в федеральный список, так и региональный. Это будет максимально высокая конкуренция и, как следствие, политическая борьба». По словам Павла Покровского, присутствие наблюдателей повышает доверие избирателей к выборам и легитимность их результатов. Свыше 3 тысяч кандидатов в общественные наблюдатели прошли обучение и будут наблюдать за ходом голосования на всех 1728 участках региона.

Член Общественного штаба Валентина Тюгашова напомнила, что избиратели с ОВЗ могут заранее обратиться на свой избирательный участок и запросить необходимые условия: бюллетень шрифтом Брайля, трафарет для голосования или помощь волонтёров. «Очень важная история, когда на избирательном участке всегда присутствуют хорошо обученные волонтёры. Думаю, это будет самым важным, потому что надо стараться обеспечить доступность для всех категорий граждан», - подчеркнула она. Контакты УИКов опубликованы на сайте www.cikrf.ru.

Замечания по доступности будут направлены в избирательные комиссии и муниципальные власти для устранения. Подготовка помещений к голосованию остаётся на постоянном контроле Общественного штаба.

Фото: департамент информационной политики Самарской области