Состоялось расширенное заседание Общественного совета по вопросам поддержки продавцов Wildberries

Ключевая тема — выработка системных мер поддержки селлеров, пострадавших от террористической атаки на логистический центр в Новосемейкино и другие склады маркетплейса, сообщает пресс-служба минэкономразвития Самарской области.

С 4 августа в регионе работает «горячая линия» по тел. 8-800-300-63-63 для сбора обращений бизнеса для оценки полученного ущерба и необходимым мерам поддержки.

По предварительной оценке, пострадали около 3 тысяч предпринимателей из Самарской области.

Что уже сделано и прорабатывается:

реструктуризация займов Гарантийного фонда (уже доступна);

программа льготных займов по ставке до 3% (утверждается);

проработка мер поддержки на федеральном уровне — решения станут базой для работы во всех пострадавших регионах.

«Сегодня мы предметно обсудили проблематику, связанную с последствиями атаки на склад Wildberries. Выслушали наших производителей, их предложения по дальнейшему взаимодействию с электронной площадкой, по мерам поддержки, которые нужны здесь и сейчас. Некоторые из них проработаем на уровне региона, другие - направим для рассмотрения федерального центра», – отметил по итогам заседания Павел Финк.

На встрече объединили усилия представители бизнеса, органов власти, УФНС, банков, институтов развития и платформы Wildberries.

«Самое главное – бизнес увидел, что его готовы слушать и слышать. Все поступившие предложения зафиксированы, и дальнейшая задача Общественного совета – сопровождать их проработку и добиваться перехода от обсуждения к конкретным решениям», – подчеркнула председатель Общественного совета Наталия Медведева.

Фото: минэкономразвития СО