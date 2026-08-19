В преддверии дня знаний в ЗИМ Галерее пройдет бесплатное мероприятие для детей - иммерсивный спектакль.

30 августа в 16:00 в «ЗИМ Галерее» состоится детский иммерсивный спектакль «Полет. Инструкция для кота»

Что делать, если ты — кот, а тебе нужно вырастить чайку и однажды научить её летать?

Это трогательная история о любви, родительстве, доверии и смелости идти своим путём.

Взрослые увидят историю о том, как верить в ребёнка, даже когда сам не знаешь всех ответов. Дети — о том, как важно не бояться мечтать, пробовать и выбирать свой путь.

30 августа

16:00

Регистрация (https://al-m.timepad.ru/event/4145247/)

Приходите всей семьёй — на спектакль, где каждый сможет немного поверить в чудо и почувствовать свои крылья.

6+

Фото: ЗИМ Галерея