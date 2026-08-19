Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 20 и 23 августа

В четверг, 20 августа, в 11.00 состоится экскурсия для детей (6+) по выставке «Чувство(а) Дома» (6+). Мероприятие организовано в рамках проекта «По соседству».

Дети познакомятся с выставкой «Чувство(а) Дома» и представленными на ней воспоминаниями жителей Ленинского района Самары. Вместе со старшим научным сотрудником музея Ариной Гусаровой они обсудят разные концепции дома, их уникальность и неповторимость, поговорят о том, что позволяет зданию стать безопасным и уютным пространством. Кроме того, юные посетители смогут поиграть в настольные игры, научатся отправлять посылки и построят собственный Ленинский район на специальном конструкторе.

Проект «По соседству» реализуется Музеем-галереей «Заварка» (отдел МАУ г.о. Самара «Музей Э.А. Рязанова») при поддержке Фонда Потанина.

Вход на мероприятие – 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cZSqEH

23 августа (воскресенье) в 16.00 Музей-галерея «Заварка» организует пешеходную экскурсию «На этом месте» (12+). Ее проведут историк, старший научный сотрудник «Заварки» Анастасия Волынкина и архитектор-реставратор, аттестованный гид по Самарской области Любовь Ионова. Мероприятие организовано в рамках проекта «По соседству».

Современные жители города часто спешат, не замечая интересных деталей вокруг себя. Но стоит остановиться и присмотреться, как обычные дома, дворы и переулки начнут рассказывать свои истории. Участники экскурсии пройдутся по улицам Ленинского района Самары, увидят известные архитектурные объекты и небольшие деревянные домики, а также обсудят записи воспоминаний жителей прошлого века.

Проект «По соседству» реализуется Музеем-галереей «Заварка» (отдел МАУ г.о. Самара «Музей Э.А. Рязанова») при поддержке Фонда Потанина.

Место сбора группы – вход в Музей-галерею «Заварка» (ул. Самарская, 207). Продолжительность экскурсии – примерно 1,5 часа.

Стоимость участия – 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cZQdg5

Фото: Музей-галереи «Заварка»