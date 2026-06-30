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«Т Плюс» проведёт гидравлические испытания теплосетей в Промышленном и Кировском районах Самары

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С 3 по 16 июля «Т Плюс» проведёт гидравлические испытания второй тепломагистрали Самарской ТЭЦ, а также теплосетей Верхней зоны Безымянской отопительной котельной.

С 3 по 16 июля «Т Плюс» проведёт гидравлические испытания второй тепломагистрали Самарской ТЭЦ, а также теплосетей Верхней зоны Безымянской отопительной котельной. Это обязательный вид диагностики, который позволяет выявить слабые участки коммуникаций для их первоочередной замены. 

На период опрессовки будет ограничена подача горячей воды в жилые дома, социальные учреждения и предприятия, расположенные в границах улиц: проспект Кирова, Физкультурная, Металлистов, 22 Партсъезда, Свободы, Победы, проспект Металлургов, Каховская, Нагорная, Черемшанская, проспект Юных Пионеров, Заводское шоссе, Товарная, Юбилейная, Теннисная.

«Т Плюс» призывает жителей соблюдать обязательные правила безопасности:
- не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки и люками тепловых камер;
- не оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество;
- напомнить детям и подросткам об опасности игр вблизи трубопроводов и мест проведения ремонта коммуникаций.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с управляющими компаниями после устранения выявленных дефектов.

Обо всех повреждениях или открытых люках на тепловых камерах просьба сообщать в Тепловую справочную службу (ТСС) по телефону 8 (800) 700-18-46 или на сайте tss.tplusgroup.ru.

Теги: Самара Т ПЛЮС

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