В Самаре проводят  диагностику коммуникаций от Центральной отопительной котельной

В Самаре по 30 июня приостановлено горячее водоснабжение части жилых домов, расположенных более чем на 50 улицах, а также соцучреждений и организаций на 29 улицах. Это связано со стартом работ для проверки надежности функционирования первого тепловывода от Центральной отопительной котельной.



Энергетики испытывают коммуникации повышенным давлением холодной воды, чтобы выявить, а затем заменить слабые участки теплосетей. С адресным перечнем многоквартирных домов и других зданий, попавших в зону отключения, можно ознакомиться в карточках.



В период проведения диагностики Самарский филиал ПАО «Т Плюс» просит жителей соблюдать меры безопасности: не подходить близко к трубопроводам и тепловым камерам, не оставлять автомобили на люках и рядом с энергообъектами, не заходить за ограждения в местах проведения ремонтных работ.