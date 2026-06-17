Я нашел ошибку
Главные новости:
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который создает в России единую базу данных уникальных идентификаторов мобильных устройств.
ГД приняла закон, который создает в РФ единую базу данных уникальных идентификаторов мобильных устройств
С 10:00 18 июня в Октябрьском районе города Самары ограничат движение автотранспорта и средств индивидуальной мобильности по участку улицы Гаражной от дома № 10 до дома № 14.
Движение транспорта ограничат по участку улицы Гаражной в Самаре
В Самаре по 30 июня приостановлено горячее водоснабжение части жилых домов, расположенных более чем на 50 улицах, а также соцучреждений и организаций на 29 улицах.
В Самаре проводят  диагностику коммуникаций от Центральной отопительной котельной
57 проектов некоммерческих организаций Самарской области стали победителями конкурса Фонда президентских грантов, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
57 проектов НКО региона стали победителями конкурса Фонда президентских грантов
Юлия Зарипова, лаборант химико‑аналитической лаборатории «Самараинвестнефть», стала победителем Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший лаборант (инженер) химического анализа — 2026».
Лаборант «Самараинвестнефть», стала победителем Всероссийского конкурса «Лучший лаборант (инженер) химического анализа — 2026»
16 июня во Дворце культуры «Нефтяник» прошел отчетный концерт творческих коллективов и исполнителей под руководством победителей программы «Земский работник культуры».
В Самаре прошел первый отчетный концерт победителей программы «Земский работник культуры»
В Музее имени Алабина проходит необычная экскурсионная программа «Посторонним вход воспрещён», которая переворачивает представление о музейных правилах.
В Музее имени Алабина проходит необычная экскурсия «Посторонним вход воспрещён»
22 июня в 12:15 по московскому времени в России пройдет общероссийская минута молчания, приуроченная ко Дню памяти и скорби.
22 июня в России пройдет общероссийская минута молчания
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.91
0.12
EUR 82.97
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский бизнес-инкубатор приглашает на пешеходную экскурсию
Самарский зоопарк отметит день рождения пеликана
Фестиваль «Будь как Дома» пройдет в Музее-галерее «Заварка» в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре проводят  диагностику коммуникаций от Центральной отопительной котельной

210
В Самаре по 30 июня приостановлено горячее водоснабжение части жилых домов, расположенных более чем на 50 улицах, а также соцучреждений и организаций на 29 улицах.

В Самаре по 30 июня приостановлено горячее водоснабжение части жилых домов, расположенных более чем на 50 улицах, а также соцучреждений и организаций на 29 улицах. Это связано со стартом работ для проверки надежности функционирования первого тепловывода от Центральной отопительной котельной.

Энергетики испытывают коммуникации повышенным давлением холодной воды, чтобы выявить, а затем заменить слабые участки теплосетей. С адресным перечнем многоквартирных домов и других зданий, попавших в зону отключения, можно ознакомиться в карточках.

В период проведения диагностики Самарский филиал ПАО «Т Плюс» просит жителей соблюдать меры безопасности: не подходить близко к трубопроводам и тепловым камерам, не оставлять автомобили на люках и рядом с энергообъектами, не заходить за ограждения в местах проведения ремонтных работ.

Теги: Самара Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарский филиал «Т Плюс» обращает внимание жителей Куйбышевского района, что сроки проведения гидравлических испытаний изменены. Актуальный период опрессовки — с 10 по 23 июня.
05 июня 2026, 14:37
«Т Плюс» скорректировала сроки проведения гидравлических испытаний тепловых сетей от котельной Куйбышевского района
Самарский филиал «Т Плюс» обращает внимание жителей Куйбышевского района, что сроки проведения гидравлических испытаний изменены. Актуальный период... ЖКХ
2002
«Т Плюс» привела в порядок 687 объектов ремонтов теплосетей в Самаре. По 207 адресам работы продолжаются и будут завершены в июне.
02 июня 2026, 14:11
«Т Плюс» восстановила благоустройство на 687 участках в Самаре
«Т Плюс» привела в порядок 687 объектов ремонтов теплосетей в Самаре. По 207 адресам работы продолжаются и будут завершены в июне. ЖКХ
1889
Представители «Т Плюс» приняли участие в ежегодной защите проектов воспитанников детского технопарка «Кванториум63».
29 мая 2026, 12:31
«Т Плюс» оценила проекты воспитанников технопарка «Кванториум63»
Представители «Т Плюс» приняли участие в ежегодной защите проектов воспитанников детского технопарка «Кванториум63». ЖКХ
2330

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России» состоится в Самаре
16 июня 2026  11:17
Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России» состоится в Самаре
493
В Самаре 15 июня в 203 квартирах прошло отключение газа в целях обеспечения безопасности
16 июня 2026  09:18
В Самаре 15 июня в 203 квартирах прошло отключение газа в целях обеспечения безопасности
517
В Самарской области рано утром 16 июня объявили ракетную опасность
16 июня 2026  09:07
В Самарской области рано утром 16 июня объявили ракетную опасность
710
Вячеслав Федорищев дал поручения о помощи самарцам, пострадавшим от пожара в доме на ул. XXII Партсъезда
15 июня 2026  17:27
Вячеслав Федорищев дал поручения о помощи самарцам, пострадавшим от пожара в доме на ул. XXII Партсъезда
1928
В Самаре отменили проведение фестиваля «Волгафест»
15 июня 2026  13:09
В Самаре отменили проведение фестиваля «Волгафест»
733
Весь список