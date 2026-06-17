57 проектов НКО региона стали победителями конкурса Фонда президентских грантов

57 проектов некоммерческих организаций Самарской области стали победителями конкурса Фонда президентских грантов, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

"Итоги были подведены на заседании Координационного комитета под председательством первого заместителя Руководителя Администрации Президента РФ Сергея Владиленовича Кириенко. Наш регион стал лидером среди субъектов ПФО и занял третье место в России по числу победителей. Общий объем грантовой поддержки – более 142 млн рублей.

Тематика инициатив самая разная. А за цифрами – реальные дела. Вот один из примеров. Благотворительный фонд помощи, поддержки и защиты детей и семьи «Другое детство» получил самый крупный грант. Он направлен на развитие социальных и бытовых навыков у людей с интеллектуальными нарушениями в Тольятти.

Специалисты будут учить их взаимодействовать с окружающими, обслуживать себя в быту и приобщаться к труду. Безусловно, это повысит качество жизни.

Еще пример – Молодежный духовно-просветительский кластер «Стартап ДУХА». Грантовая поддержка позволит авторам проекта создать в Самаре пространство, где молодые люди в неформальной обстановке смогут найти ответы на важные социальные и духовные запросы, пообщаться с психологом, пройти тренинги, поучаствовать в стратегических сессиях и мастер‑классах.

И таких проектов – десятки. Каждый из них – это результат большого труда. Поздравляю всех победителей. Уверен, их идеи принесут реальную пользу. Со своей стороны, правительство региона всегда готово поддержать такие инициативы", - рассказал глава региона.

Фото: Вячеслав Федорищев