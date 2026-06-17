Я нашел ошибку
Главные новости:
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который создает в России единую базу данных уникальных идентификаторов мобильных устройств.
ГД приняла закон, который создает в РФ единую базу данных уникальных идентификаторов мобильных устройств
С 10:00 18 июня в Октябрьском районе города Самары ограничат движение автотранспорта и средств индивидуальной мобильности по участку улицы Гаражной от дома № 10 до дома № 14.
Движение транспорта ограничат по участку улицы Гаражной в Самаре
В Самаре по 30 июня приостановлено горячее водоснабжение части жилых домов, расположенных более чем на 50 улицах, а также соцучреждений и организаций на 29 улицах.
В Самаре проводят  диагностику коммуникаций от Центральной отопительной котельной
57 проектов некоммерческих организаций Самарской области стали победителями конкурса Фонда президентских грантов, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
57 проектов НКО региона стали победителями конкурса Фонда президентских грантов
Юлия Зарипова, лаборант химико‑аналитической лаборатории «Самараинвестнефть», стала победителем Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший лаборант (инженер) химического анализа — 2026».
Лаборант «Самараинвестнефть», стала победителем Всероссийского конкурса «Лучший лаборант (инженер) химического анализа — 2026»
16 июня во Дворце культуры «Нефтяник» прошел отчетный концерт творческих коллективов и исполнителей под руководством победителей программы «Земский работник культуры».
В Самаре прошел первый отчетный концерт победителей программы «Земский работник культуры»
В Музее имени Алабина проходит необычная экскурсионная программа «Посторонним вход воспрещён», которая переворачивает представление о музейных правилах.
В Музее имени Алабина проходит необычная экскурсия «Посторонним вход воспрещён»
22 июня в 12:15 по московскому времени в России пройдет общероссийская минута молчания, приуроченная ко Дню памяти и скорби.
22 июня в России пройдет общероссийская минута молчания
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.91
0.12
EUR 82.97
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский бизнес-инкубатор приглашает на пешеходную экскурсию
Самарский зоопарк отметит день рождения пеликана
Фестиваль «Будь как Дома» пройдет в Музее-галерее «Заварка» в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

57 проектов НКО региона стали победителями конкурса Фонда президентских грантов

184
57 проектов некоммерческих организаций Самарской области стали победителями конкурса Фонда президентских грантов, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

57 проектов некоммерческих организаций Самарской области стали победителями конкурса Фонда президентских грантов, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

"Итоги были подведены на заседании Координационного комитета под председательством первого заместителя Руководителя Администрации Президента РФ Сергея Владиленовича Кириенко. Наш регион стал лидером среди субъектов ПФО и занял третье место в России по числу победителей. Общий объем грантовой поддержки – более 142 млн рублей.

Тематика инициатив самая разная. А за цифрами – реальные дела. Вот один из примеров. Благотворительный фонд помощи, поддержки и защиты детей и семьи «Другое детство» получил самый крупный грант. Он направлен на развитие социальных и бытовых навыков у людей с интеллектуальными нарушениями в Тольятти.
Специалисты будут учить их взаимодействовать с окружающими, обслуживать себя в быту и приобщаться к труду. Безусловно, это повысит качество жизни.

Еще пример – Молодежный духовно-просветительский кластер «Стартап ДУХА». Грантовая поддержка позволит авторам проекта создать в Самаре пространство, где молодые люди в неформальной обстановке смогут найти ответы на важные социальные и духовные запросы, пообщаться с психологом, пройти тренинги, поучаствовать в стратегических сессиях и мастер‑классах.

И таких проектов – десятки. Каждый из них – это результат большого труда. Поздравляю всех победителей. Уверен, их идеи принесут реальную пользу. Со своей стороны, правительство региона всегда готово поддержать такие инициативы", - рассказал глава региона.

 

Фото: Вячеслав Федорищев

Теги: Акценты Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Во вторник, 16 июня, губернатор Вячеслав Федорищев провел внеочередное заседание антитеррористической комиссии в Самарской области. Прошло оно в закрытом режиме.
16 июня 2026, 17:57
Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии в Самарской области
Во вторник, 16 июня, губернатор Вячеслав Федорищев провел внеочередное заседание антитеррористической комиссии в Самарской области. Прошло оно в закрытом режиме. Политика
686
Более 217 млрд рублей инвестиций и около 1900 новых рабочих мест – делегация Самарской области продолжает работу на ПМЭФ-2026.
04 июня 2026, 20:42
За два дня ПМЭФ команда Самарской области привлекла более 217 млрд рублей инвестиций  
Более 217 млрд рублей инвестиций и около 1900 новых рабочих мест – делегация Самарской области продолжает работу на ПМЭФ-2026. Политика
2195
В четверг, 4 июня, Правительство Самарской области и Группа компаний «Ренова» на XXIX Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение о сотрудничестве.
04 июня 2026, 18:13
Губернатор Вячеслав Федорищев и Группа компаний «Ренова» подписали соглашение о реализации совместных инвестиционных проектов
В четверг, 4 июня, Правительство Самарской области и Группа компаний «Ренова» на XXIX Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение... Политика
2414
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России» состоится в Самаре
16 июня 2026  11:17
Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России» состоится в Самаре
493
В Самаре 15 июня в 203 квартирах прошло отключение газа в целях обеспечения безопасности
16 июня 2026  09:18
В Самаре 15 июня в 203 квартирах прошло отключение газа в целях обеспечения безопасности
517
В Самарской области рано утром 16 июня объявили ракетную опасность
16 июня 2026  09:07
В Самарской области рано утром 16 июня объявили ракетную опасность
710
Вячеслав Федорищев дал поручения о помощи самарцам, пострадавшим от пожара в доме на ул. XXII Партсъезда
15 июня 2026  17:27
Вячеслав Федорищев дал поручения о помощи самарцам, пострадавшим от пожара в доме на ул. XXII Партсъезда
1928
В Самаре отменили проведение фестиваля «Волгафест»
15 июня 2026  13:09
В Самаре отменили проведение фестиваля «Волгафест»
733
Весь список