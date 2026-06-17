Движение транспорта ограничат по участку улицы Гаражной в Самаре

С 10:00 18 июня в Октябрьском районе города Самары ограничат движение автотранспорта и средств индивидуальной мобильности по участку улицы Гаражной от дома № 10 до дома № 14.

Ограничение связано с капитальным ремонтом канализационных колодцев, который проведет ООО «Самарские коммунальные системы». Работы планируется завершить до 18:00 6 июля. Маршрутов общественного транспорта на указанном участке улицы нет.



Как отмечают специалисты, своевременный ремонт канализационных колодцев сохраняет пропускную способность системы водоотведения, предотвращает подтопление территорий и защищает грунтовые воды от загрязнений.