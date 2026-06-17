В Самаре прошел первый отчетный концерт победителей программы «Земский работник культуры»

16 июня во Дворце культуры «Нефтяник» прошел отчетный концерт творческих коллективов и исполнителей под руководством победителей программы «Земский работник культуры». Главная цель встречи — показать первые творческие результаты специалистов, которые переехали работать в сельские территории и малые города.

В своем приветствии к участникам концерта, министр культуры региона Ирина Калягина, отметила:

- Уверена, что зрители сегодняшнего концерта насладятся разнообразием представленной программы, созданной с большой любовью! Каждый номер — это результат упорного труда и творческого вдохновения, которое вы вложили в свои выступления.

Программа «Земский работник культуры» стартовала в России с 1 января 2025 года. Она направлена на решение кадрового вопроса в сфере культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. Из федерального бюджета регионам выделяются субсидии на единовременные компенсационные выплаты специалистам, готовым переехать на работу в такие территории. Сумма выплаты — 1 миллион рублей.

В 2025 году на конкурс поступило 29 заявок от специалистов с разным опытом работы. Конкурсная комиссия оценивала профессиональные достижения, уровень образования и стаж кандидатов. Победителями стали 15 человек, среди которых обладатели дипломов с отличием и лауреаты областных и всероссийских конкурсов.

Среди победителей — Наталья Тымкив, руководитель театральной студии «Закулисье» Межпоселенческого культурно-досугового центра Нефтегорского района: «Программа дала мне возможность заниматься любимым делом там, где это действительно нужно. В Нефтегорском районе живут талантливые, увлеченные ребята, и я рада, что теперь у нас есть ресурсы и поддержка, чтобы развивать театральное творчество на новом уровне».

Концерт стал первым публичным итогом программы в регионе. Он не только продемонстрировал личные достижения победителей, но и позволил им познакомиться с профессиональным сообществом, обменяться опытом и укрепить связи между учреждениями культуры разных территорий.

Реализация программы «Земский работник культуры» напрямую связана с задачами национального проекта «Семья» и направлена на улучшение качества жизни людей за пределами крупных городов.

Фото: минкульт СО