22 июня в России пройдет общероссийская минута молчания

22 июня в 12:15 по московскому времени в России пройдет общероссийская минута молчания, приуроченная ко Дню памяти и скорби.



В этот день вспоминают события 22 июня 1941 года, когда началась Великая Отечественная война. День памяти и скорби был учрежден в 1996 году в память о жертвах войны.



Традиционно 22 июня приспускаются государственные флаги, проходят памятные и траурные мероприятия, к мемориалам и воинским захоронениям возлагают цветы.



Ежегодное проведение общероссийской минуты молчания установлено в 2020 году. Время — 12:15 по московскому времени — связано с выходом в эфир обращения к гражданам Советского Союза о нападении Германии на СССР.

Фото: минкульт СО