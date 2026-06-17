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22 июня в России пройдет общероссийская минута молчания

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22 июня в 12:15 по московскому времени в России пройдет общероссийская минута молчания, приуроченная ко Дню памяти и скорби.

22 июня в 12:15 по московскому времени в России пройдет общероссийская минута молчания, приуроченная ко Дню памяти и скорби.

В этот день вспоминают события 22 июня 1941 года, когда началась Великая Отечественная война. День памяти и скорби был учрежден в 1996 году в память о жертвах войны.

Традиционно 22 июня приспускаются государственные флаги, проходят памятные и траурные мероприятия, к мемориалам и воинским захоронениям возлагают цветы.

Ежегодное проведение общероссийской минуты молчания установлено в 2020 году. Время — 12:15 по московскому времени — связано с выходом в эфир обращения к гражданам Советского Союза о нападении Германии на СССР.

 

Фото:   минкульт СО

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