Сотрудница УФСИН СО оказала первую помощь женщине с признаками инсульта 

Инспектор отделения комплектования и прохождения службы отдела кадров УФСИН России по Самарской области Ольга Джиоева оказала первую помощь женщине, которой стало плохо на территории Храма в честь Святителя Николая Чудотворца.

После окончания молебна Ольга вместе с близкими направилась на прогулку к пруду. Услышав крики о помощи, она сразу же поспешила к женщине, у которой наблюдались признаки инсульта.

Сотрудница УФСИН оперативно оценила состояние пострадавшей, вызвала скорую медицинскую помощь, оказала первую помощь и до прибытия медиков контролировала ее состояние.

Благодаря своевременным и грамотным действиям Ольги Джиоевой женщина была своевременно госпитализирована и после лечения пошла на поправку.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Самарской области