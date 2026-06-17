«Мама-предприниматель»: открывается прием заявок на региональный этап федеральной программы

Мамы идут в бизнес! Снова открываем прием заявок на региональный этап федеральной программы «Мама-предприниматель», сообщает пресс-служба минэкономразвития СО.

Кто может участвовать?

Мамы (в том числе в декрете), у которых есть бизнес-идея или действующий бизнес сроком до трех лет. Сфера любая: от создания изделий ручной работы и услуг в сфере красоты до производства.

Что ждет участниц?

Пять дней интенсивного обучения с практикующими экспертами, предпринимателями и экскурсиями на предприятия.

Призовой фонд

В финале 14 сентября лучший проект получит 150 000 рублей на реализацию. Но и это не все! Победители регионов получают возможность пройти отбор и попасть в федеральный финал, победительница которого получит грант - 1 000 000 рублей.

Успейте подать заявку: xn--80affnbtoqdjl4cygk.xn--p1ai/mama-predp...

для Тольятти — до 24 августа;

для Самары — до 31 августа.

Организатор: Минэкономразвития России. Оператор: Национальное агентство «Мой бизнес». Стратегический партнер: Фонд «Наше будущее». Банк-партнер: СберБизнес. При поддержке Союза Женщин России.

Фото: пресс-служба минэкономразвития СО.