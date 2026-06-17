В Музее имени Алабина проходит необычная экскурсия «Посторонним вход воспрещён»

В Музее имени Алабина проходит необычная экскурсионная программа «Посторонним вход воспрещён», которая переворачивает представление о музейных правилах.

Создатели проекта предлагают юным исследователям от 5 до 9 лет сделать то, что обычно запрещено: заглянуть за служебные двери, проверить работу старого дискового телефона и узнать, что скрывается в «запретном» подвале.

Программа создана для детей, которых не устраивает роль пассивных наблюдателей. По словам организаторов, привычные таблички «не трогать» и строгие маршруты часто убивают живой интерес, тогда как детское любопытство — это двигатель познания.

«Дети тянутся к экспонатам не потому, что шалят, а потому что им правда интересно, — отметил экскурсовод проекта, руководитель детского центра “Лисини” Кирилл Партыка. — Мы не гасим это любопытство, мы даём ему крылья. Наша задача — показать, что музей — это не склад запретов, а место, где живут истории и где маленькому человеку всегда рады».

Что ждёт участников за час игры?

Вместо скучной лекции детей ждёт интерактивное приключение. Им предстоит:

• смастерить «шапки-невидимки»;

• сдать вещи через окно гардероба (как взрослые);

• спуститься в служебный подвал, где шумные машины поддерживают жизнь музея;

• оставить тайное послание художникам;

• и, конечно, проникнуть туда, куда посторонним вход обычно воспрещён.

Важно: количество мест в группе строго ограничено, чтобы каждый ребёнок получил максимум внимания и смог стать полноправным участником действа.

Программа рекомендована для детей 5–9 лет.

Фото: минкульт СО