Лаборант «Самараинвестнефть», стала победителем Всероссийского конкурса «Лучший лаборант (инженер) химического анализа — 2026»

Юлия Зарипова, лаборант химико‑аналитической лаборатории «Самараинвестнефть», стала победителем Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший лаборант (инженер) химического анализа — 2026».



Соревнования лучших химиков России прошли на ВДНХ в Москве с 1 по 5 июня. Участники демонстрировали теоретические и практические навыки при выполнении регламентных операций, обменивались передовыми методиками и опытом, что способствует повышению профессионального уровня отрасли.



Юлия заняла первое место в номинации «Лучший лаборант по анализу нефти и нефтепродуктов». Она работает в компании 4 года, неоднократно побеждала и становилась призёром региональных и межрегиональных конкурсов, а также участвовала в финале конкурса для молодых специалистов ТЭК — «Молодёжный глобальный прогноз развития энергетики».

Фото: Самарская область