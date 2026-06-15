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Вячеслав Федорищев дал поручения о помощи самарцам, пострадавшим от пожара в доме на ул. XXII Партсъезда

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Вячеслав Федорищев дал поручения о помощи самарцам, пострадавшим от пожара в доме на ул. XXII Партсъезда

В понедельник, 15 июня, на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев дал ряд поручений, которые касаются помощи пострадавшим в результате трагедии, произошедшей в Самаре 14 июня.
По предварительным данным, в пятиэтажном четырехподъездном доме №20 на улице XXII Партсъезда произошел хлопок бытового газа, загорелись жилые помещения. В результате два человека погибли. Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.
Сейчас в ситуации разбираются правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело.


«Наша задача - в максимально короткие сроки ликвидировать последствия, оказать всю необходимую помощь пострадавшим, семьям погибших», - подчеркнул Вячеслав Федорищев.
По поручению главы региона был организован штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
О том, как была организована оперативная работа по ликвидации пожара и его последствий, доложил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Сергей Аникин. Спасательные подразделения привлекались по повышенному рангу номер 2. Предварительно повреждены 32 квартиры. В двух подъездах на нескольких этажах произошло обрушение перекрытий.


По словам министра здравоохранения Самарской области Андрея Орлова, за медицинской помощью обратились 12 пострадавших, сейчас один человек находится в больнице с положительной динамикой, остальные переведены на амбулаторное лечение под наблюдением участковых. Для оказания людям психологической помощи были привлечены психологи ГУ МЧС по Самарской области, муниципальных и областных служб. Об этом доложила заместитель председателя правительства Самарской области Регина Воробьева.
Как сообщил глава г.о. Самара Иван Носков, пункт временного размещения был организован на базе школы №163. Организована работа социальных служб, сотрудников МВД и МЧС, дежурит глава Советского внутригородского района Вадим Бородин. В пункте временного размещения специалисты департамента опеки, попечительства и социальной поддержки консультируют жителей по вопросам предоставления мер социальной поддержки. С Управлением МВД России по г. Самаре есть договоренность о максимальном содействии пострадавшим в восстановлении утраченных документов, с Главным управлением МЧС России по Самарской области – об оперативной выдаче необходимых справок. Специалисты разъясняют жителям возможность получения единовременной материальной помощи из средств городского и областного бюджетов. 


Две семьи нуждаются в предоставлении жилого помещения маневренного фонда – квартиры будут предоставлены. С одной из жительниц дома достигнута договоренность о помещении двух несовершеннолетних детей в загородный оздоровительный лагерь. 
Сейчас на месте происшествия идет установка подпорных устройств, которые обеспечивают безопасность спасателей. Силами городских служб организована уборка. После проведения аварийно-спасательных работ планируется техническое обследование строительных конструкций дома экспертной компанией ООО «Реконструкция» - в срок до 19 июня. 


Губернатор подчеркнул: ведомства должны оказать содействие расследованию. «Здесь, в первую очередь, прошу министерство ЖКХ и ресурсоснабжающую организацию очень внимательно, при необходимости, подключаться, давать все материалы, потому что у нас, с одной стороны, очень много жалоб жителей на отключения газа в связи с профилактической работой, а с другой стороны - вот такая трагедия, которая, судя по всему, предварительные характеристики имеет в этом направлении. Прошу министерство ЖКХ оказывать максимальное содействие следствию. Трагедия очень серьезная, штаб, сформированный по моему поручению, оперативно работает. Очередное заседание штаба проведем завтра на месте в 9 утра, и я прошу, чтобы был обеспечен, по возможности, и допуск на площадку, и чтобы строительная организация, оценивающая последствия, приступила к своей работе», - поручил Вячеслав Федорищев.

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