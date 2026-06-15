В Самарской области горел лес после падения обломков БПЛА

В Самарской области тушили лесной пожар, который произошел после падения обломков беспилотника. Подробностями происшествия поделилась пресс-служба регионального Минприроды.

Все произошло в Рачейском лесничестве возле села Рамено 12 июня. Напомним, в тот же день в Тольятти в ходе ночной атаки БПЛА повредили промышленное предприятие.

На зеленой же территории случился пожар. Его тушили в том числе 11 специалистов и шесть спецмашин от Минприроды 63-го региона. Задействовали в том числе автоцистерну и лесопожарный трактор. Локализовали и потушили на 1,5 тыс. кв. м.

В министерстве добавили:

«Причина возгорания — падение обломков БПЛА. На место оперативно прибыла полиция. Всего с начала сезона произошло 12 лесных пожаров: восемь — на землях лесного фонда, два — в городских лесах и столько же на ООПТ», пишет Самара-МК.