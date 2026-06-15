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Более 60% российских школьников уже сталкивались с попытками интернет-мошенничества

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Более 60% российских школьников уже сталкивались с попытками интернет-мошенничества

Более 60% российских школьников уже сталкивались с попытками интернет-мошенничества или взлома аккаунтов. Такие данные показал опрос почти 1,5 тысячи учащихся 7–11 классов из разных регионов страны. При этом, 31% подростков сообщили, что становились целью злоумышленников неоднократно, а среди учеников выпускных классов этот показатель достигает 36%.

Депутат Государственной Думы РФ, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин отметил, что киберпреступники все чаще рассматривают подростков как самостоятельную и уязвимую аудиторию.

«Еще несколько лет назад основными целями мошенников были взрослые пользователи и пенсионеры. Сегодня злоумышленники активно работают с подростками, поскольку именно они проводят значительную часть времени в цифровой среде, активно используют социальные сети, игровые платформы и мессенджеры, но зачастую не обладают достаточным опытом распознавания мошеннических схем»,-  рассказал депутат.

По словам Немкина, рост числа повторных атак на школьников старших классов свидетельствует о том, что преступники адаптируют свои методы под интересы и поведение молодежи.

«Подросткам предлагают быстрый заработок, бесплатные игровые бонусы, доступ к популярным сервисам, участие в закрытых сообществах или конкурсах. За внешне безобидными предложениями часто скрываются попытки получить доступ к аккаунтам, банковским данным родителей или вовлечь несовершеннолетних в противоправную деятельность», - пояснил парламентарий.

Депутат подчеркнул, что противодействие подобным угрозам требует не только совершенствования технических средств защиты, но и системной работы по повышению цифровой грамотности.
Теги: Мошенники

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