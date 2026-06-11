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Тольяттинца обманул неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов

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Тольяттинца обманул неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов

В Тольятти в полицию обратился местный житель 1970 года рождения. Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Псевдо-сотрудник начал рассказывать о том, что денежными средствами тольяттинца пытаются завладеть злоумышленники и для предотвращения мошеннических действий, нужно перевести все сбережения на безопасный счет. Переживая за свои накопления, мужчина согласился на предложение и перевел почти 2 миллиона рублей. Позже, как рассказал заявитель, он решил связаться с банком, куда якобы были направлены деньги, однако ни о каком поступлении сотрудники банковского сектора не знают и заверили собеседника о том, что его обманули мошенники. Обманутый мужчина незамедлительно обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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