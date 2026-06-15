18-летняя студентка из Самарской области хотела снять квартиру, но наткнулась на мошенников

18-летняя студентка из Самарской области, мечтая от независимости, решила снять отдельную квартиру в престижной районе Самары, где аренда обычно стоит от 100 тысяч рублей в месяц. В поисках идеального жилья она наткнулась на заманчивое объявление в социальных сетях – роскошная квартира, современный ремонт, полный комплект мебели техники, всё как в глянцевом журнале. Общение велось через мессенджер с человеком, представившимся обеспеченным собственником, который, как назло, находился «в командировке», но очень хотел помочь девушке быстро заселиться.

Чтобы «забронировать» квартиру, он попросил внести аванс – 48 тысяч рублей – и подробно объяснил, как перевести деньги через банкомат на указанный счет. Девушка, доверившись, выполнила все инструкции. Как только деньги были переведены, «хозяин» перестал отвечать, заблокировал все контакты, а объявление исчезло.

Позже выяснилось, что квартиры не существовало вовсе – фото и видео были поддельными, а мошенник просто использовал чужие материалы из интернета. Полиция возбудила уголовное дело, сейчас проводится оперативные мероприятия по установлению личности злоумышленника.

Такие схемы особенно активны в летней сезон, когда поступившие в учебные заведения студенты ищут жильё. Настоящие владельцы помещений не просят предоплату через банкомат, не общаются только в чатах и обязательно показывают квартиру лично. Доверяйте интуиции: если что-то кажется слишком выгодным или срочным – это красный флаг. Лучше потратить больше времени на проверку, чем терять деньги и остаться без крыши над головой.