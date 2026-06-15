Сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы в доме после взрыва газа и пожара в Самаре

В Самаре сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы пятиэтажного жилого дома на улице 22-го Партсъезда, где накануне прогремел взрыв бытового газа. Об этом 15 июня сообщили в городской администрации.

«МЧС продолжает разбор завалов», — приводит сообщение «РИА Новости».

Уточняется, что жильцы дома от пунктов временного размещения (ПВР) отказались и уехали к родственникам. После завершения разбора завалов власти намерены провести оценку технического состояния здания и определить порядок предоставления жилья пострадавшим, добавили в администрации.

Всего были повреждены 24 квартиры. Из здания спасли семь человек, трое взрослых и двое детей направлены на медицинский осмотр. По информации источника «Известий», в результате инцидента погибли два человека. Ранее сообщалось об одной погибшей.

Фото ВК глава Смамары Иван Носков