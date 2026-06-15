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"РКС-Самара" обменялись опытом работы с коллегами из Екатеринбурга

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"РКС-Самара" обменялись опытом работы с коллегами из Екатеринбурга

«РКС-Самара» рассказали о работе крупного предприятия жизнеобеспечения уральским коллегам. Представители МУП «Водоканал» Екатеринбурга посетили несколько подразделений самарской ресурсоснабжающей организации.

Гости познакомились с работой центральной диспетчерской службы, группы диагностики сетей, линейных цехов и автотранспортного цеха. Особое внимание уделили теме обслуживания бесхозяйных сетей.   Для уральских коллег это тоже напряжённая тема – такие сети требуют больших ресурсов для приведения в должное техническое состояние. Пообщались также со специалистами сбытового подразделения, обсудили развитие цифровых клиентских сервисов и работу с обращениями абонентов.

МУП «Водоканал» Екатеринбурга – крупнейшее предприятие города, осуществляет водозабор из поверхностного источника – Волчихинского водохранилища, каждый день подавая в город более 400 000 кубометров чистой питьевой воды. Обслуживает более 3700 км сетей ХВС и водоотведения.

Уральские коллеги признались, что обмен опытом прошёл успешно, многие идеи вдохновили их на развитие перспективных проектов на своём предприятии. А также пригласили специалистов «РКС-Самара» к себе, чтобы поделиться своими разработками – для более успешной работы на благо своих городов.

 

Теги: РКС-Самара

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