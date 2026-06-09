«РКС-Самара» направили обращение в УФАС о недобросовестных производителях влажной туалетной бумаги

«РКС-Самара» направили в Федеральную антимонопольную службу обращение о недопустимости размещения на упаковках влажной туалетной бумаги информации о том, что её можно смывать в канализацию. Именно такую продукцию обнаружили сотрудники ресурсоснабжающего предприятия на одном из маркетплейсов.

Изделия из нетканого материала – влажные салфетки и влажная туалетная бумага, рулонные тряпки, средства женской гигиены, подгузники – являются главной причиной сбоев в работе системы водоотведения. И если производитель или продавец размещает на упаковке товара недостоверную информацию, что этот материал растворяется, он нарушает закон и наносит серьезный вред системе водоотведения городов.

Согласно п. 7, 8 приложения № 4 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утверждённым Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, изделия из нетканых материалов запрещается сбрасывать в централизованную канализацию. Соответственно, производителю или продавцу, разместившему такую информацию, грозит штраф на юридическое лицо от 100 000 до 500 000 рублей.

Ресурсоснабжающее предприятие просит УФАС провести проверку рекламодателя, привлечь его к ответственности и – самое главное – убрать информацию, вводящую в заблуждение потребителей и приводящую к увеличению канализационных засоров.

Специалисты «РКС-Самара» обращаются к жителям с просьбой внимательно читать упаковку товаров: на большинстве упаковок с влажными салфетками, туалетной бумагой, средствами гигиены и другими подобными товарами, размещены знаки, предписывающие выбрасывать использованные предметы в мусорное ведро. Нарушение этих правил приводит к засорам и изливам на городских сетях водоотведения.

Ежегодно специалисты ресурсоснабжающего предприятия устраняют более 5000 засоров, вытаскивая из канализационных колодцев тонны использованных и смытых в унитаз салфеток. «РКС-Самара» проводят большую информационную работу, чтобы каждый житель города не только узнал правила пользования канализацией, но и строго выполнял их.

Категорически нельзя смывать в унитаз и раковину:

- Влажные салфетки и любые изделия из нетканого материала.

- Жир, оставшийся от приготовления пищи.

- Пищевые продукты и их отходы: очистки овощей, семечки и косточки ягод и фруктов, чайную заварку и т.д.

- Средства контрацепции.

- Подгузники.

- Тряпичные изделия.

- Бумагу.

- Строительный мусор.

- Гранулы для кошачьих лотков.

- Всё, что не растворяется легко в воде.

В канализационных трубах должна бежать только использованная вода!