Компания из группы РКС вошла в двадцатку федерального рейтинга

ООО «ЦО Эксперт» (входит в состав Группы «Российские коммунальные системы») вошло в первую двадцатку общего Рэнкинга крупнейших групп и компаний в области аутсорсинга учётных функций 2026 года агентства RAEX, заняв 18 место.

При этом в подрейтинге по направлению подготовки отчётности по РСБУ компания возглавила список, а по подготовке отчётности по МСФО за 2026 год – заняла 3 место.

«ЦО Эксперт» впервые участвует в рейтинге RAEX – в различных категориях. Попадание в двадцатку лидеров отрасли подтверждает устойчивость бизнеса, доверие со стороны клиентов и соответствие компании самым строгим стандартам качества. Компания демонстрирует стабильную динамику развития, помогая клиентам выполнять и оптимизировать рутинные процессы, снижать финансовые риски, формировать достоверную отчетность и фокусироваться на стратегических задачах.

«Вхождение в ТОП-20 — это результат многолетней системной работы команды и подтверждение выбора правильного вектора развития. Наша главная цель — предоставлять бизнесу прозрачный, быстрый и технологичный сервис. Благодарим коллег из «ЦО Эксперт» за проделанную работу и надеемся на достижение новых вершин», — сказал Валентин Петров, главный бухгалтер ООО «РКС-Холдинг».

«Сегодня «ЦО Эксперт» оказывает полный спектр услуг в области бухгалтерского, налогового и кадрового учета для компаний различного масштаба. В наших планах — дальнейшее расширение портфеля услуг, внедрение передовых IT-решений и укрепление лидерских позиций на рынке аутсорсинга», — прокомментировала Светлана Турова, генеральный директор ООО «ЦО Эксперт».

ООО «ЦО Эксперт» более 10 лет является крупным Центром обслуживания, предоставляющим качественные услуги в области аутсорсинга финансовых услуг, кадрового сопровождения организаций.

Среди основных направлений деятельности компании — бухгалтерское сопровождение, налоговый учет и налоговая отчетность, казначейство и валютный контроль, подбор персонала на аутсорсинге, аутсорсинг кадрового делопроизводства и другие.

На сегодняшний день на обслуживании Общества находится более 35 юридических лиц в 12 регионах России. В штате более 180 экспертов с большим опытом, в том числе сотрудники, обладающие квалификацией в области Международных стандартов финансовой отчетности и налогообложения.