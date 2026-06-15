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Названы самые затратные статьи расходов во время путешествий

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Названы самые затратные статьи расходов во время путешествий

Главной статьей расходов в путешествии для большинства россиян остается проживание. Его назвали самым затратным пунктом 68% участников исследования. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса Ozon Travel и Группы «Ренессанс страхование», с которым ознакомились 15 июня «Известия».

Помимо размещения, значительную часть отпускного бюджета россияне традиционно тратят на питание и дорогу. Эти статьи расходов отметили соответственно 53 и 49% респондентов. Еще 29% участников опроса сообщили, что существенные суммы уходят на экскурсии и развлечения, а 11% закладывают заметные расходы на шопинг и покупку сувениров.

При этом путешественники нередко сталкиваются с дополнительными расходами, которые не были предусмотрены заранее. Лишь 17% опрошенных заявили, что никогда не сталкивались с непредвиденными тратами в поездках. Каждый пятый респондент (21%) признался, что такие расходы возникают практически в каждом путешествии, а около половины участников исследования отметили, что подобные ситуации происходят время от времени.

Чаще всего незапланированные траты связаны с покупкой подарков и сувениров — об этом рассказали 41% респондентов. Еще 37% сталкивались с дополнительными расходами на питание, 26% — на проживание, а 17% — на мобильную связь и интернет.

Несмотря на распространенность подобных ситуаций, в большинстве случаев дополнительные расходы оказываются относительно умеренными. Среди тех, кто сталкивался с непредвиденными затратами, 74% потратили на них не более 50 тыс. рублей. Еще 18% израсходовали дополнительно от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, а у 7% внеплановые траты превысили отметку в 100 тыс. рублей.

С учетом таких рисков многие россияне стараются заранее планировать бюджет поездки. Большинство участников исследования (61%) рассчитывают потратить на ближайший отпуск не более 100 тыс. рублей на человека. Еще 21% готовы выделить до 150 тыс. рублей, тогда как расходы выше этой суммы планируют лишь 16% опрошенных.

Теги: Опрос

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