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В "РКС-Самара" прошёл конкурс профмастерства среди лаборантов

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В "РКС-Самара" прошёл конкурс профмастерства среди лаборантов.

В «РКС-Самара» состоялся региональный этап конкурса профессионального мастерства «ДОКА-2026» в номинации «Лучший лаборант».

Шесть конкурсанток отвечали на теоретические вопросы по профессиональной подготовке, охране труда и оказанию первой медицинской помощи. На практическом этапе они определяли массовую концентрацию ионов аммония в природных и сточных водах фотометрическим методом с реактивом Несслера ПНД Ф 14.1:2:3:4.1-95 (2017).

Члены экспертного жюри оценивали последовательность операций, аккуратность, соблюдение правил техники безопасности и другие критерии.

По итогам теоретического и практического этапов призовые места распределились следующим образом:

1 место – Копылова Татьяна Алексеевна

2 место – Лебедева Ольга Александровна

3 место – Карманова Наталья Михайловна

Директор по качеству «РКС-Самара» Юлия Егорова поблагодарила участников и организаторов конкурса: «Вы проделали большую работу и получили хороший результат. Наш победитель будет представлять Самару на федеральном конкурсе профессионального мастерства «ДОКА-2026», который состоится в Перми. Татьяне Алексеевне желаю, конечно, победы!».

Теги: РКС-Самара

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