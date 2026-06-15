ДТП с большегрузом и пострадавшими произошло в Нефтегорском районе

Сотрудники Госавтоинспекции работали на месте ДТП в Нефтегорском районе. 15 июня в 02:10 водитель 1975 г.р., управляя автомобилем Toyota Wish, двигался по автодороге М-5 «Урал», со стороны г. Бузулук в направлении г. Самара. В пути следования, на 106 км указанной автодороги, совершил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Scania, в составе с полуприцепом, под управлением водителя 1962 г.р. Водитель и пассажиры легкового автомобиля 1996, 1987, 1980, 1990 и 2006 г.р. госпитализированы. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Обращаем ваше внимание на то, что указанные сведения носят исключительно информационный характер и не определяют степень виновности участников ДТП.