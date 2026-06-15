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Самарец напал на группу велосипедистов

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Самарец напал на группу велосипедистов

Житель г. Самары гулял по набережной областной столицы. В какой-то момент у него возник конфликт с группой велосипедистов, в результате которого он нанес несколько ударов двоим из них.
Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным в хулиганстве. Помимо наказания в виде лишения свободы условно, суд обязал его также выплатить пострадавшим компенсацию морального вреда в размере 100 и 150 тысяч рублей. Исполнительные документы поступили на исполнение на исполнение к судебным приставам Октябрьского района г. Самары.

В рамках исполнительного производства сотрудники органов принудительного исполнения вынесли в отношении должника постановления о запрете на совершение регистрационных действий в отношении его имущества, взыскании исполнительского сбора по каждому исполнительному производству и об обращении взыскания на находящиеся на его расчетных счетах денежные средства.
В результате принятых судебным приставом мер компенсация морального вреда взыскана в полном объеме в пользу обоих пострадавших.

Теги: Судебные приставы

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