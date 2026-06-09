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10 июня 2026 года в Самарской области пройдет единый день приема граждан ФССП

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10 июня 2026 года в Самарской области пройдет единый день приема граждан ФССП

10 июня 2026 года в Самарской области пройдет единый день приема граждан. Должностными лицами аппарата и структурных подразделений Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области с 12.00 до 20.00 по местному времени будет осуществляться прием граждан и представителей организаций.

Прием граждан по вопросам, касающимся исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также обеспечения установленного порядка деятельности судов, будет осуществляться в здании Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Урицкого,
д. 17, и в отделениях судебных приставов Самарской области (сведения о структурных подразделениях размещены на официальном Интернет-сайте ГУФССП России по Самарской области в разделе «Контакты» (r63.fssp.gov.ru)).

Для записи на прием к должностным лицам, а также для получения иной справочной информации можно обратиться по телефонам: 8 (846) 263-65-65 и 8 (846) 266-38-71.

Теги: Судебные приставы

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