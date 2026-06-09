В Самаре директор турфирмы присваивал деньги клиентов

Директор одной из туристических фирм решил обогатиться, обещая клиентам организовать их отпуск. Однако получив от них денежные средства, он не покупал билеты и не бронировал отели, а присваивал деньги себе.

Суд признал мужчину виновным в преступлении по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и обязал компенсировать потерпевшим нанесенный ущерб. Исполнительные документы поступили на исполнение в отделение судебных приставов Красноглинского района г. Самары.

В рамках сводного исполнительного производства сотрудник органов принудительного исполнения обратили взыскание на денежные средства, находящиеся на его расчетных счетах, вынесли постановления о запрете на совершение регистрационных действий в отношении принадлежащего ему транспортного средства «Ford Focus» и об ограничении должника в праве выезда за пределы страны.

В результате принятых мер ущерб, причиненный 17 клиентам турфирмы, в размере 1,2 миллиона рублей полностью компенсирован.