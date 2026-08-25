Подведены итоги Спартакиады среди сотрудников Трамвайно-троллейбусного управления в Самаре

25 августа в Самаре подвели итоги Спартакиады сотрудников Трамвайно-троллейбусного управления и торжественно поздравили победителей. Спортивные состязания проходили на протяжении месяца, всего в них приняли участие 33 сотрудника муниципального предприятия – от молодежи до опытных работников. Они боролись за первенство в восьми ключевых дисциплинах - мини-футбол, волейбол, настольный теннис, дартс, бильярд, шахматы, шашки и нарды.



По результатам общекомандного зачета золотые медали, Кубок директора и футбольный мяч торжественно вручены команде из 15 сотрудников 3-го отделения Троллейбусного депо. Команда Городского трамвайного депо, занявшая второе место, награждена серебряными медалями и набором для игры в дартс. Грамоты за активное участие сразу в нескольких дисциплинах получили водитель трамвая Анатолий Карлов, слесарь по ремонту подвижного состава Николай Кручинкин, мастер Гариф Шагиахмедов, начальник цеха по ремонту подвижного состава Виктор Иванов, водитель троллейбуса Христофор Рости и водитель троллейбуса Сергей Чыгадаев.



«Считаю, что первая за десять лет перерыва Спартакиада удалась! Участники показали настоящий азарт, спортивный дух и волю к победе. В планах сделать соревнования ежегодными и проводить в два этапа – летом, с турнирами по пляжным видам спорта, и зимой. И надеемся, с каждым годом к соревнованиям будет присоединяться все больше сотрудников: спорт объединяет, помогает лучше узнать друг друга вне рабочих задач и укрепляет корпоративную культуру ТТУ», - отметил директор МП «ТТУ» Дмитрий Петров.



Отметим, что на муниципальном предприятии развивают наставничество для молодых специалистов, проводят конкурсы профмастерства, организуют для жителей и гостей Самары экскурсии в музей истории ТТУ, для детей сотрудников устраивают новогодние ёлки, конкурсы рисунков.



По вопросам трудоустройства в Трамвайно-троллейбусное управление города Самары необходимо обратиться в кадровую службу по адресу: г. Самара, ул. Коммунистическая, 8, предварительно позвонив по телефону 8 (919) 813-73-35.

Фото: пресс-служба администрации Самары