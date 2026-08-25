Самарские НКО приглашают на семинар «Возможности участия и победы в конкурсах Фонда президентских грантов»

Руководителей и сотрудников некоммерческих организаций Самары и региона приглашают на очный практический семинар «Возможности участия и победы в конкурсах Фонда президентских грантов». Встреча пройдет в Самаре 27 августа с 11:00 до 14:00, ведущий — Иннокентий Дементьев, заместитель генерального директора Фонда президентских грантов.



На семинаре участники узнают, как подготовиться к подаче заявки на ближайший конкурс, и получат актуальные ответы на следующие вопросы:



- кто и с какими проектами может принимать участие в конкурсах Фонда президентских грантов;

- какую сумму гранта можно запросить на один проект;

- зачем и как разрабатывать социальный проект перед написанием заявки на конкурс;

- как предусмотреть качественные результаты и обеспечить их достижение в проекте;

- как запланировать оценку качественных результатов проекта;

- как правильно заполнить заявку на конкурс;

- какие ошибки допускают участники конкурса из года в год и как их избежать.



Для участия необходимо зарегистрироваться на мероприятие до 12:00 26 августа по ссылке: https://sozidateli.ru/portal/event/849.



Место проведения семинара организаторы сообщат в письме с подтверждением участия в мероприятии. Письмо придет на адрес электронной почты, указанный при регистрации.

Фото: пресс-служба администрации Самары