Судебные приставы  региона взыскали уголовный штраф за невыплату зарплаты

Судебные приставы Самарской области взыскали с директора одной из местных организаций, который не выплатил зарплату своему сотруднику, уголовный штраф.

Директор одной из местных организаций более двух месяцев не выплачивал заработную плату своему сотруднику. При этом денежные средства для оплаты его труда на счету организации имелись. Рассмотрев материалы дела, суд признал руководителя фирмы виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат» и назначил ему наказание в виде уголовного штрафа в размере 100 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем в отношении должника были вынесены постановления об ограничении его в праве выезда за пределы страны и запрете на совершение регистрационных действий в отношении принадлежащего ему транспортного средства.

Принятые сотрудником органов принудительного исполнения меры побудили мужчину полностью выплатить уголовный штраф, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Самарской области