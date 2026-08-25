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В Жигулёвске мужчина сломал пятку бывшей жене, возбуждено уголовное дело

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В Жигулёвске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, задержанного участковыми уполномоченными полиции за причинение вреда средней тяжести здоровью бывшей супруги.

В дежурную часть ОМВД России по г. Жигулёвску поступило сообщение из медицинского учреждения об обращении 39-летней местной жительницы с закрытым переломом пяточной кости, полученным в ходе бытового конфликта; после осмотра врачи рекомендовали ей амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции выехали по адресу проживания пострадавшей, уточнили обстоятельства произошедшего, приняли заявление и изъяли у женщины медицинские документы из лечебного учреждения. Также участковые уполномоченные полиции провели обход соседей и опросили возможных очевидцев.

Полицейские установили, что бывшие супруги проживают совместно с общими детьми в одной квартире. У подъезда дома между ними произошел словесный конфликт, в ходе которого женщина преградила мужчине путь, не пуская его домой, а он оттолкнул ее — местная жительница упала на асфальт. Злоумышленник прошел мимо нее в подъезд, а пострадавшая обратилась в больницу.

Согласно заключению эксперта, противоправными действиями злоумышленника потерпевшей причинен вред здоровью средней тяжести.

В отношении 32-летнего местного жителя, давшего признательные показания и раскаявшегося в совершении противоправного деяния, возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

Теги: Уголовное дело

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