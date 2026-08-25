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Семья из Самарской области - в числе победителей второго периода конкурса «Читаем всей семьей»

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Завершился второй период Всероссийского интернет-конкурса аудиовизуального контента «Читаем всей семьей».

Завершился второй период Всероссийского интернет-конкурса аудиовизуального контента «Читаем всей семьей». По итогам двух периодов семьи из разных регионов страны представили 4180 видеоработ, из них 2154 поступили во втором периоде. Эксперты определили еще 10 семейных команд-победителей. Конкурс реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Самой популярной остается номинация «Читаем вместе»: по итогам двух периодов в ней представлено 3497 видеоработ, из которых 1760 поступили во втором периоде. Еще 683 работы семьи направили в номинацию «Первые страницы», в том числе 394 — во втором периоде.

«Более 4 тысяч видеоработ, представленных на конкурс, дают возможность увидеть, что у семей-участников есть множество интересных традиций, связанных не только с чтением. Среди них — совместные путешествия, семейные праздники и обряды, кулинарные ритуалы, волонтерство и настольные игры. При этом само чтение часто становится частью этих практик. Например, семьи устраивают «книжные четверги», читают по ролям, превращают произведения в домашние спектакли и дарят детям книги с личными посланиями на форзаце», — отметил заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.

По итогам второго периода победителями стали 10 семейных команд: из Самарской области, Республики Татарстан, Ростовской, Липецкой, Томской, Белгородской областей, Алтайского и Краснодарского краев, Санкт-Петербурга и Республики Башкортостан.

Победителем специальной номинации «Читаем вместе» стала семья Бренинг из Тольятти. В конкурсном ролике представители нескольких поколений обратились к произведениям «Про Веру и Анфису», «Заколдованная королевна», «Подарки феи», «Пиноккио». Участники конкурса также поделились, что они любят вместе путешествовать по интересным местам области и страны, ходить в походы с палаткой, кататься на роликах и велосипеде, петь под гитару.

Среди литературных предпочтений участников второго периода особенно заметна отечественная классика и детская литература. Чаще всего в видеоработах встречается Александр Пушкин — 129 упоминаний, за ним следуют Корней Чуковский — 101, Виктор Драгунский — 26, Николай Носов — 25 и Эдуард Успенский — 24. Самым популярным произведением стала «Руслан и Людмила» — 42 упоминания. В число лидеров также вошли «Репка» — 36, «Колобок» — 31, «Муха-Цокотуха» — 21 и «Телефон» — 19.

С 1 августа стартовал третий, заключительный период конкурса, который продлится до 30 сентября. К участию приглашаются семьи в любом составе — родители, дети, бабушки, дедушки и другие родственники. Для участия необходимо опубликовать во «ВКонтакте» видеоролик продолжительностью от одной до пяти минут с хештегом #ЗнаниеЧитаемВсейСемьей и направить ссылку через личный кабинет. Участники могут использовать разные творческие форматы — от совместного чтения и чтения по ролям до инсценировок и семейных историй о любимых книгах.

Напомним, конкурс «Читаем всей семьей» проводится по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Глава государства поддержал инициативу и поручил обеспечить проведение конкурса на ежегодной основе. Проект реализуется Российским обществом «Знание» при поддержке Российской государственной детской библиотеки, Движения Первых, Института изучения детства, семьи и воспитания и Российского книжного союза. Экспертное жюри определяет победителей после каждого периода. Авторов лучших видеороликов ждут комплекты книг, другие ценные призы и поездка на финальные мероприятия в Москву, которые пройдут в декабре 2026 года в Национальном центре «Россия» в рамках Форума школьных библиотекарей. С октября по ноябрь также пройдет открытое голосование за лучшую работу в специальной номинации «Читай с нами, страна!».

 

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Теги: Самара

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