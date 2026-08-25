В минэкономразвития региона рассказали, куда обращаться пострадавшим продавцам Ozon

Я нашел ошибку
Главные новости:
С начала 2026 года в ГУФССП России по Самарской области поступило 853 обращения, в которых заявители жалуются на действия представителей «коллекторских» агентств, занимающихся возвратом просроченной задолженности, кредитных и микрофинансовых организаций.
Профессиональных взыскателей оштрафовали на 1,3 миллиона рублей
В 2026 году второй год будет проходить конкурс «Лучший работодатель Самарской области», организатором которого выступает министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области.
В губернии пройдет конкурс «Лучший работодатель Самарской области»
Боец Джасурбек Махкамов в составе Сборной России принимал участие в чемпионате мира по ММА среди юношей и девушек до 17 лет в Абу-Даби.
 Джасурбек Махкамов из Самарской области стал бронзовым призёром первенства мира 
ООО «Торговый дом Шихобалова» (Самара) начало внедрение бережливого производства в рамках федерального проекта «Производительность труда» (входит в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»).
Самарский производитель муки присоединился к федеральному проекту «Производительность труда»
Под председательством губернатора Вячеслава Федорищева проведено совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Самарской области.
Губернатор Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперштаба в Самарской области
Студенты белебеевского филиала Самарского политеха под руководством начальника информационно-вычислительного центра Кирилла Фролова разрабатывают инновационный измерительный комплекс для автоматического сканирования лифтовых шахт.
Студенты Самарского политеха создали прототип 3D-сканера для лифтовых шахт
Капремонт участка Московского шоссе протяжённостью 7,8 км вступил в завершающую стадию. Полное окончание всех работ запланировано к 1 сентября 2026 года.
Капитальный ремонт Московского шоссе на участке от улицы Мичурина до проспекта Кирова вступил в завершающую стадию
В Самарской области продолжается внедрение бережливых технологий в рамках федерального проекта «Производительность труда».
Ряд компаний региона приступили к улучшению производственных процессов в рамках федерального проекта «Производительность труда»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.29
0.37
EUR 97.44
0.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Юным велосипедистам Большеглушицкого района напомнили о правилах безопасного движения
В День Государственного флага России на площади Славы в Самаре молодёжь региона собралась, чтобы вместе спеть главную песню праздника
В Тольятти полицейские провели акцию «Каникулы с Общественным советом».
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В минэкономразвития региона рассказали, куда обращаться пострадавшим продавцам Ozon

367
Для представителей малого и среднего бизнеса, чьи товары пострадали в результате атаки БПЛА 22 августа на логистический склад Ozon в индустриальном парке Чапаевск, действует «горячая линия» центра «Мой бизнес».

Для представителей малого и среднего бизнеса, чьи товары пострадали в результате атаки БПЛА 22 августа на логистический склад Ozon в индустриальном парке Чапаевск, действует «горячая линия» центра «Мой бизнес».

По вопросам подтверждения ущерба, оформления документов и доступа к мерам поддержки предприниматели могут обратиться по телефону: 8 (800) 300-63-63. Специалисты проконсультируют продавцов по юридическим и финансовым вопросам, помогут с оформлением документов, получению отсрочек и реструктуризации обязательств.

В регионе также скорректированы региональные меры поддержки: предоставляются льготные займы для субъектов МСП, которые пострадали - ставка 3% для производителей и 6% для селлеров.

Кроме того, ведется работа по формированию реестра (https://forms.yandex.ru/u/6a634531f47e737d2a31377f/) пострадавших селлеров для определения точных объемов убытка и проработки адресных мер поддержки.

«Мы находимся на связи с руководством компании, ведем постоянный мониторинг ситуации. Правительством уже разработан ряд инструментов для продавцов, пострадавших от атак на склады Wildberries, аналогичная работа будет проведена и с селлерами, чьи товары находились на площадке логистического центра Ozon в Чапаевске, — прокомментировал зампредседателя Правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. — Главная задача сейчас не допустить остановки бизнес-процессов наших предпринимателей и обеспечить сохранность рабочих мест».

Компанией Ozon размещена оперативная информация для продавцов, чьи товары находились на самом складе или по пути на склад.

— Когда станет возможен доступ в помещения склада - компания начнет инвентаризацию товара. Все отчеты об уцелевших и пострадавших товарах, а также информацию об ущербе продавцы увидят в личных кабинетах. Уцелевшие товары будут перемещены на другие склады и возвращены на витрину.

— Плату за размещение товаров, находящихся на пострадавшем складе, начиная с 22 августа, маркетплейс брать не будет. Компания также компенсирует услугу дополнительной упаковки товаров перед отправкой клиентам.

— Маркетплейс сообщит каждому продавцу, куда переместили его поставки, находившиеся в пути на пострадавший склад.

— Кросс-докинг для всех поставок, отправленных в кластер «Самара» будет бесплатным.

— Не будет применяться наценка для товаров, которые доставляются в кластер «Самара» из других регионов. С 30 августа для этого кластера также будет установлена скидка на тариф за продажу 3% на любой заказ.

— Маркетплейс не будет брать плату за инструмент «Оплата за заказ» для товаров, которые находились на складе в Чапаевске и попали в отменённые заказы.

— До 22 сентября отключаются штрафы за превышение индекса ошибок по отменам, просроченным отгрузкам и жалобам клиентов для всех продавцов по всей стране. Компания также советует приезжать в пункты отгрузки в первой половине дня — так продавцы смогут быстрее передавать товары.

 

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Под председательством губернатора Вячеслава Федорищева проведено совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Самарской области.
25 августа 2026  15:39
Губернатор Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперштаба в Самарской области
178
Сегодня, 24 августа, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве, на котором обсудили механизмы устранения последствий атак БПЛА.
24 августа 2026  17:56
Вячеславу Федорищеву доложили, как организована поддержка работников и предпринимателей, пострадавших после атак БПЛА
853
В пятницу, 21 августа, губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области. Церемония, приуроченная ко Дню государственного флага Российской Федерации, состоялась в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д
21 августа 2026  17:25
Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области накануне Дня флага России
1708
19 августа Виталий Шабалатов провел совещание по вопросу повышения уровня безопасности при эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
20 августа 2026  19:20
В облправительстве обсудили вопросы обеспечения безопасности при эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования
1526
В среду, 19 августа, Президент России Владимир Путин провел в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, посвященное реализации плана структурных изменений в экономике страны до 2030 года.
19 августа 2026  20:52
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам под председательством Президента России
3817
Весь список