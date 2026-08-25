В минэкономразвития региона рассказали, куда обращаться пострадавшим продавцам Ozon

Для представителей малого и среднего бизнеса, чьи товары пострадали в результате атаки БПЛА 22 августа на логистический склад Ozon в индустриальном парке Чапаевск, действует «горячая линия» центра «Мой бизнес».

По вопросам подтверждения ущерба, оформления документов и доступа к мерам поддержки предприниматели могут обратиться по телефону: 8 (800) 300-63-63. Специалисты проконсультируют продавцов по юридическим и финансовым вопросам, помогут с оформлением документов, получению отсрочек и реструктуризации обязательств.

В регионе также скорректированы региональные меры поддержки: предоставляются льготные займы для субъектов МСП, которые пострадали - ставка 3% для производителей и 6% для селлеров.

Кроме того, ведется работа по формированию реестра (https://forms.yandex.ru/u/6a634531f47e737d2a31377f/) пострадавших селлеров для определения точных объемов убытка и проработки адресных мер поддержки.

«Мы находимся на связи с руководством компании, ведем постоянный мониторинг ситуации. Правительством уже разработан ряд инструментов для продавцов, пострадавших от атак на склады Wildberries, аналогичная работа будет проведена и с селлерами, чьи товары находились на площадке логистического центра Ozon в Чапаевске, — прокомментировал зампредседателя Правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. — Главная задача сейчас не допустить остановки бизнес-процессов наших предпринимателей и обеспечить сохранность рабочих мест».

Компанией Ozon размещена оперативная информация для продавцов, чьи товары находились на самом складе или по пути на склад.

— Когда станет возможен доступ в помещения склада - компания начнет инвентаризацию товара. Все отчеты об уцелевших и пострадавших товарах, а также информацию об ущербе продавцы увидят в личных кабинетах. Уцелевшие товары будут перемещены на другие склады и возвращены на витрину.

— Плату за размещение товаров, находящихся на пострадавшем складе, начиная с 22 августа, маркетплейс брать не будет. Компания также компенсирует услугу дополнительной упаковки товаров перед отправкой клиентам.

— Маркетплейс сообщит каждому продавцу, куда переместили его поставки, находившиеся в пути на пострадавший склад.

— Кросс-докинг для всех поставок, отправленных в кластер «Самара» будет бесплатным.

— Не будет применяться наценка для товаров, которые доставляются в кластер «Самара» из других регионов. С 30 августа для этого кластера также будет установлена скидка на тариф за продажу 3% на любой заказ.

— Маркетплейс не будет брать плату за инструмент «Оплата за заказ» для товаров, которые находились на складе в Чапаевске и попали в отменённые заказы.

— До 22 сентября отключаются штрафы за превышение индекса ошибок по отменам, просроченным отгрузкам и жалобам клиентов для всех продавцов по всей стране. Компания также советует приезжать в пункты отгрузки в первой половине дня — так продавцы смогут быстрее передавать товары.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области