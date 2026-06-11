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Самарские приставы помогли освободить участок от кур

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Самарские приставы помогли освободить участок от кур

Жительница Самарской области обратилась в суд с обязанием собственницы соседнего участка освободить его от домашней птицы в количестве почти 30 голов. В процессе судебных разбирательств женщины пришли к соглашению, которое суд утвердил. Также он установил определенный срок, в который участок должен был быть освобожден.
В связи с тем, что в отведенное время решение суда исполнено не было, в отделении судебных приставов № 1 г. Сызрани и Сызранского района было возбуждено соответствующее исполнительное производство.
В рамках исполнительного производства сотрудником органов принудительного исполнения в отношении должницы было вынесено постановление о временном ограничении в праве выезда за пределы страны. После того, как женщина все также продолжала держать на участке домашнюю птицу, в отношении нее вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора.
В результате принятых судебным приставом мер должница убрала кур с земельного участка, исполнив решение суда.

Теги: Судебные приставы

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