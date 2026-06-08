Жительница Самарской области пожаловалась на соседей, которые организовали туалет вблизи окон ее спальни

Жительница Самарской области пожаловалась на своих соседей, которые организовали дворовую уборную возле забора, вблизи окон ее спальни. Не желая терпеть неприятный запах, женщина обратилась в суд с требованием обязать владельцев участка перенести выгребную яму на 12 метров от смежного с ее участком забора.

В рамках исполнительных производств, возбужденных в отношении владельцев постройки, судебным приставом были вынесены постановления об ограничении их в праве выезда за пределы страны, а также о взыскании исполнительского сбора в размере 10 тысяч рублей.

Принятые сотрудником органов принудительного исполнения меры побудили должников перенести выгребную яму от соседского забора.