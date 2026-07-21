Житель Самарской области задолжал своему ребенку почти 1 миллион рублей по алиментам.

При этом мужчина долгое время скрывался от судебных приставов, надеясь избежать ответственности.



В рамках исполнительного розыска сотрудниками Службы было установлено, что у должника появилась новая возлюбленная, которая проживает в одной из деревень Кинель-Черкасского района. Выехав на место, судебные приставы провели опрос местных жителей и установили дом, в котором живет разыскиваемая пара.

Придя по указанному адресу, мужчина был обнаружен на террасе дома. После установления должник отправился с судебными приставами Кинель-Черкасского района в отделение. Там в отношении него был составлен административный протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Рассмотрев материалы дела, суд назначил мужчине наказание в виде 120 часов обязательных работ.