Самарчанка едва не лишилась Ауди из-за непогашения штрафов

Жительница областной столицы неоднократно нарушала правила дорожного движения, однако штрафы, вынесенные за неаккуратное вождение, оплачивать не спешила. В Межрайонном отделении судебных приставов во взысканию административных штрафов по г. Самаре в отношении нарушительницы было возбуждено несколько десятков исполнительных производств, а общий долг, с учетом исполнительского сбора, составил 144 тысячи рублей.

Судебным приставом-исполнителем неоднократно направлялись требования о погашении задолженности в установленный срок, а также разъяснялись последствия их неисполнения. Однако девушка продолжала игнорировать вынесенные административные штрафы.

В результате совместной работы сотрудниками Госавтоинспекции принадлежащая должнице «Audi» была остановлена. Судебными приставами транспортное средство было арестовано, а автоледи предупреждена, что в случае непогашения задолженности, иномарка будет отправлена на реализацию.

Не желая расставаться с любимым автомобилем, девушка полностью погасила имеющуюся задолженность в размере 144 тысяч рублей.