Самарчанка задолжала своей дочери несколько сотен тысяч рублей по алиментам

При этом девушка ни только не оказывала своему ребенку финансовой поддержки, но и всячески избегала встреч с судебными приставами. В результате — в отношении должницы было заведено разыскное дело.

В рамках исполнительного производства сотрудниками отделения исполнительного розыска было установлено, что девушка ведет довольно активную жизнь. В ходе разыскных мероприятий, судебные приставы выяснили, где чаще всего бывает должница и выехали на место ее нахождения. После установления девушки судебные приставы доставили ее в отделение судебных приставов Кировского района г. Самары. Там в отношении алиментщицы был составлен административный протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Рассмотрев материалы дела, суд назначил женщине наказание в виде 20 часов обязательных работ.