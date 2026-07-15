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Самарчанка задолжала своей дочери несколько сотен тысяч рублей по алиментам

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Самарчанка задолжала своей дочери несколько сотен тысяч рублей по алиментам

При этом девушка ни только не оказывала своему ребенку финансовой поддержки, но и всячески избегала встреч с судебными приставами. В результате — в отношении должницы было заведено разыскное дело.
В рамках исполнительного производства сотрудниками отделения исполнительного розыска было установлено, что девушка ведет довольно активную жизнь. В ходе разыскных мероприятий, судебные приставы выяснили, где чаще всего бывает должница и выехали на место ее нахождения. После установления девушки судебные приставы доставили ее в отделение судебных приставов Кировского района г. Самары. Там в отношении алиментщицы был составлен административный протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».
Рассмотрев материалы дела, суд назначил женщине наказание в виде 20 часов обязательных работ.

Теги: Судебные приставы

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